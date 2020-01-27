Трамп выразил соболезнования из-за гибели баскетболиста Брайанта

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил соболезнования близким баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в крушении вертолета.

«Коби Брайант, хотя он и был одним из величайших баскетболистов во всей истории, только начинал жить. Он очень любил свою семью и стремился в будущее. Гибель его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более ужасным. Мелания и я шлем наши глубокие соболезнования [его супруге] Ванессе и прекрасной семье Брайанта. Да пребудет с ним Бог!» — отреагировал на смерть спортсмена президент Соединенных Штатов.

Баскетболист Коби Брайант погиб в крушении вертолета под Лос-Анджелесом 26 января. Вместе с ним погибла одна из его дочерей, 13-летняя Джианна Мария-Оноре. Вместе с пилотом на борту вертолета находились девять человек, выживших нет.

41-летний Коби Брайант 20 сезонов выступал в НБА за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выиграл пять чемпионских титулов и две олимпийские медали. Свою карьеру он закончил в 2016 году.