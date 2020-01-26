СМИ сообщили о проблемах с двигателем у иранского пассажирского самолета

В Иране самолет, следовавший из Горгана в Тегеран, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает агентство Mehr.

Сначала агентство утверждало, что в двигателе самолета произошел пожар. Однако затем со ссылкой на перевозчика, название которого не приводится, опровергло факт возгорания. В авиакомпании отметили, что пилот заметил посторонний шум в двигателе, развернул самолет и принял необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Сообщается, что на борту самолета находились 85 пассажиров, никто из них не пострадал. Сейчас проводится диагностика технического состояния воздушного судна.

Агентство YJC со ссылкой на представителя национальной организации гражданской авиации Резу Джафарзаде сообщает, что речь идет о самолете иранской авиакомпании Qeshm Air.