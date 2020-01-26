В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло около 11 утра в Волосовском районе Ленобласти на 80 км автодороги «Нарва». Направлявшаяся в сторону города Сланцы «ГАЗель Некст», за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения, съехала к правый кювет. В автомобиле ехали 12 пассажиров. В результате аварии погибла женщина 1992 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что число пострадавших в этой аварии увеличилось до семи человек. Также заместитель генерального директора Кингисеппского автобусного парка Кирилл Цветков рассказал агентству, что автомобиль съехал в кювет «на гололеде».