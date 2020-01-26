В Нижневартовске во дворе дома устроили стрельбу из охолощенного оружия

Около жилого дома в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

В ведомстве рассказали, что ночью в дежурную часть поступило сообщение о драке. Однако, когда полиция приехала на место происшествия, ни во дворе, ни в подъездах жилого дома никого не обнаружили. Днем жильцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что ночью во дворе дома мужчина открыл стрельбу. Тогда в полицию поступило новое обращение.

Правоохранители рассказали, что личность мужчины, который был с оружием в руках, уже удалось остановить. Сейчас принимаются меры к его задержанию. «Он скрывается, по месту жительства его нет», — сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, стрельба велась местным жителем 1988 года рождения из охолощенного автомата, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «Хулиганство».

Днем в воскресенье в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано несколько видеороликов. Авторы публикаций сообщают, что они были сделаны в доме по адресу Омская улица, 38 и около него. В роликах видно, как вооруженный мужчина спускается в лифте, проходит по двору и начинает стрелять в сторону машины. Несколько человек пытаются его остановить. В этом же посте разместили видеозапись, на которой показана потасовка молодых людей. Пользователи в комментариях предположили, что она могла предшествовать стрельбе.