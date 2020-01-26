В Совфеде оценили идею запрета на свободную продажу полицейской формы

Полицейскую форму нужно продавать более регламентировано, заявил в беседе с РБК член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, если человек не имеет отношения к службе в правоохранительных органах, он не станет покупать соответствующую форму. В то же время он предположил, что сегодня есть недобросовестные граждане, мошенники, «которые могут спокойной приобрести эту форму и воспользоваться ею в своих преступных замыслах».

Так Клинцевич прокомментировал предложение запретить в России свободную продажу формы сотрудников МВД. Как сообщает RT, с такой инициативой в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратились представители общественного движения «За безопасность».

Авторы идеи отметили, что в последнее время в России выросло число преступлений с использованием полицейской формы. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сообщил в письме, что российское законодательство предусматривает ответственность за незаконное ношение полицейской формы, однако этого, по его мнению, недостаточно.

Сейчас за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов нарушителей привлекают к административной ответственности. За этот им грозит штраф до 1,5 тыс. руб. с конфискацией формы.