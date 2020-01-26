В Бразилии 30 человек погибли из-за сильных ливней

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней. Об этом сообщает телеканал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Еще семь человек пострадали и 17 пропали без вести, говорится в сообщении. Более 2,5 тыс. жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

В сообщении уточняется, что ливни затронули 36 муниципалитетов штата.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеорологических наблюдений количество осадков — 171,8 мм.