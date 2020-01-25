Три человека пострадали в ДТП с десятью машинами в Оренбургской области

В Оренбургской области столкнулись десять машин, включая карету скорой помощи, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает местный портал Orenday.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло на 246-м километре автодороги Оренбург — Орск — Шильда у села Халилово Гайского района.

Три человека обратились за оказанием медицинской помощи, отметили в полиции.

О причинах ДТП и состоянии пострадавших не уточняется. В настоящее время сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства. По одной из версий, аварию могли спровоцировать плохие погодные условия.

В субботу, 25 января, в Оренбургской области из-за бурана ограничили движение на некоторых автотрассах.