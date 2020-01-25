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В Петербурге задержали организатора сети борделей

В Санкт-Петербурге закрыли сеть притонов для занятия проституцией, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате оперативно-разыскных мероприятий под названием «Проверочная закупка» правоохранители выявили притоны на Волковском проспекте, набережной реки Фонтанки, на улице Маяковского и 15-й линии Васильевского острова.

Двенадцать женщин привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП (занятие проституцией), а еще трех — по ст. 6.12 КоАП (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией).

Кроме того, по фактам деятельности притонов были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 241 УК (организация занятия проституцией). Правоохранители задержали мужчину 1975 года рождения, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Его обвинили в организации сети притонов, расположенных по вышеуказанным адресам, а также в создании интернет-сайтов для рекламы этих заведений и привлечения женщин к занятию проституцией. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас устанавливаются личности всех исполнителей и организаторов преступления.

Издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о сети под названием «Карамелька».

В конце ноября стало известно, что экс-начальник отдела УМВД по Нижнему Новгороду пойдет под суд в составе организованной группы из пяти человек, обвиняемых в организации притона под видом стриптиз-клуба. Притон был открыт в ноябре 2016 года. По данным следствия, роль полицейского состояла в информировании подельников о предстоящих проверках. Кроме того, он давал рекомендации, как необходимо себя вести при их проведении. После пресечения деятельности притона осенью 2017 года начальник отдела УМВД был уволен со службы.

Теги: новости РБК, притон, проституция
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