Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп. Видео опубликовано на странице пресс-службы главы края в Facebook.

В ролике Осипов работает в своем кабинете, отвечает на звонки, строит диаграммы, подписывает документы. В конце видео он надевает кепку с надписью «Чита».

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там без бед — самых топовых побед», — зачитал губернатор.

Губернатор зачитал рэп

Осипов сказал забайкальским студентам комплименты, назвав их перспективными, добрыми, умными и активными. «Много разных вузов в крае классных профи выпускает. Будущее Забайкалья вас, ребята, продвигает», — отметил он в композиции.