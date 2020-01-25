Фильм Клима Шипенко «Текст» получил Гран-при «Золотого орла»

Криминально-психологический триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко стал обладателем Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел», передает «РИА Новости».

Исполнитель главной роли актер Александр Петров, как пишет ТАСС, получил «Золотого орла» как лучший актер.

Церемония награждения проходила вечером в пятницу, 24 января, в павильоне № 1 концерна «Мосфильм».

Премию «Золотой орел» учредила «Национальная Академия кинематографических искусств и наук России» в 2002 году. Победу номинантам присуждают действительные члены и члены-корреспонденты Академии после голосования.

Фильм «Текст» вышел на экраны 24 октября 2019 года. По сюжету картины 27-летний Илья Горюнов освобождается после семи лет заключения — в тюрьме он оказался по обвинению в хранении наркотиков, которые ему подбросил сотрудник Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Петр Хазин (ФСКН была упразднена в в 2016 году).