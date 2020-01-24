В США мужчина с лазером временно ослепил сажавшего самолет пилота

Пилот заходящего на посадку самолета во Флориде (США) был временно ослеплен лазером. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел 22 января в аэропорту Сарасота-Брадентон. После того, как с земли пилота ослепили лазером, ему удалось в штатном режиме посадить самолет. Однако, по словам командира воздушного судна, его зрение оставалось размытым и после приземления.

Полиции удалось найти человека, направившего лазер в глаза пилота. Им оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен (Charlie James Chapman). При задержании он попытался оказать сопротивление, вооружившись молотком. В кармане его одежды обнаружили лазерную указку. Позже выяснилось, что Чепмен уже четыре раза пытался помешать посадке самолетов с помощью лазера.

Чепмену было предъявлено обвинение в нападении на офицера при отягчающих обстоятельствах, а также оказании сопротивления при аресте.

Весной 2018 года США обвинили Китай в использовании лазеров против американских самолетов в Африке. В Пентагоне заявили, что граждане КНР трижды пытались ослепить пилотов. Во всех случаях луч исходил с китайской военной базы в Джибути.