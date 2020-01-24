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Суд в Москве арестовал главу «Объединенной транспортной корпорации»

Тверской районный суд арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро, сообщила РБК пресс-секретарь суда.

Тетро обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, уточняет «РИА Новости». Агентство уточняет, что бизнесмена обвиняют в хищении у Новикомбанка, который оценивает ущерб в 5,4 млрд руб.

По этому делу до 23 марта также арестован помощник Тетро Андрей Галочка.

В пресс-релизе банка говорится, что в 2012–2015 годах Новикомбанк выделил предприятиям, входящим в ОТК, кредиты, которые «были похищены», уточняет агентство. Заявление о возбуждении дела Новикомбанк подал вместе с материнской структурой — госкорпорацией «Ростех».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что уголовное дело завели в отношении Тетро и его помощника Андрея Галочки. Об этом также писал «Коммерсантъ».

Источник агентства, знакомый с материалами дела, отмечал, что Давид Тетро признал вину. Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Об этом попросил адвокат Тетро Александр Самухов, мотивировав это заботой о личной безопасности генерального директора ОТК.

Теги: арест, мошенничество, суд
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