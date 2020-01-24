В Рязанской области умерла старейший практикующий хирург Левушкина

Старейший практикующий хирург-колопроктолог России Алла Левушкина умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте минздрава Рязанской области.

В министерстве отметили, что она проработала в практическом здравоохранении 67 лет. В ведомстве также заявили, что она является одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области. Хирург проводила операции в рязанской городской клинической больнице № 11, однако в 2018 году закончила свою трудовую деятельность.

Минздрав региона выразил соболезнования родным и близким Левушкиной. «Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 25 января в 09:30 мск в здании патологоанатомического отделения больницы № 11.

Алла Левушкина родилась 5 мая 1927 года. Представитель минздрава Рязанской области рассказала «РИА Новости», что она начинала работать врачом санавиации. Она работала хирургом с 1951 года и провела более 10 тыс. операций. В 2014 году Левушкина получила всероссийскую премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».