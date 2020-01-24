Общество , 24 янв, 13:40
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Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения
Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Питер Салама. Об этом сообщает гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на странице в Twitter.
«Глубоко опечален и разбит внезапной кончиной моего коллеги и друга Питера Саламы», — написал он.
О причинах внезапной смерти информации пока нет.
Питер Салама начал работу в ВОЗ в 2016 году. Он занял пост исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Ранее он работал региональным директором ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке.