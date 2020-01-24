Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Питер Салама. Об этом сообщает гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на странице в Twitter.

«Глубоко опечален и разбит внезапной кончиной моего коллеги и друга Питера Саламы», — написал он.

О причинах внезапной смерти информации пока нет.

Питер Салама начал работу в ВОЗ в 2016 году. Он занял пост исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Ранее он работал региональным директором ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке.