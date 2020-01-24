ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

Федеральная служба безопасности распространила видео с места обнаружения тайников с боеприпасами в Крыму.

На нем видно, как сотрудники спецслужбы достают из неглубоких ям в земле пакеты и пластиковые бутылки из-под пищевых продуктов и бытовой химии. Внутри пакетов — замаскированные под перманентные маркеры детонаторы и запалы. В одном из тайников нашли канистру с веществом коричневого цвета. Сами схроны были оборудованы в лесополосе.

Видео: ФСБ России

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб. В общей сложности из этих тайников изъяли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия, а также 5 кг бризантного взрывчатого вещества.

Следственное управление ФСБ по Крыму возбудило уголовные дела о незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Задержанного поместили под стражу.