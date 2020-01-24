Названы самые популярные у россиян овощи и фрукты

Чаще всего из фруктов россияне покупали в 2019 году бананы и яблоки, а из овощей — картофель и огурцы, выяснили аналитики фискальной платформы «Такском». Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает RT.

Среди фруктов, которые покупатели часто выбирали в магазинах, оказались цитрусовые (апельсины, лимоны и мандарины), а также груши, виноград, гранаты, киви и персики.

Помимо картошки и огурцов россияне часто покупали также морковь и капусту. А вот помидоры, свеклу, перец и баклажаны приобретают реже.

«Такском» получает с онлайн-касс по всей стране и обрабатывает данные о проданных товарах и их стоимости. Компания, по собственной оценке, занимает 20% рынка обработки и передачи фискальных данных.

Ранее компания подсчитала, что самыми продаваемыми в России товарами в интернете в 2019 году стали предметы бытовой техники и электроники. На втором месте по популярности оказалась одежда, а на третьем — косметика и парфюмерия.