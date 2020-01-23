МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса в Китае

МИД России в связи со вспышкой коронавируса в Китае рекомендует россиянам, планирующим поездки в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Ее брифинг транслируется на сайте ведомства.

Захарова рекомендовала соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую Министерство иностранных дел регулярно размещает на своих интернет-ресурсах.

Также российское посольство в Китае призвало всех находящихся в КНР россиян соблюдать меры предосторожности в связи с распространившимся вирусом. Дипмиссия со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора посоветовала российским туристам воздержаться от посещения города Ухань в провинция Хубэй до стабилизации ситуации. Кроме того, не следует посещать рынки, где ведется торговля животными и морепродуктами, а также зоопарки. Нужно употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, использовать маски, мыть руки и обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.

Вспышку пневмонии, вызванную неизвестным ранее коронавирусом, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По официальным данным, на данный момент заразилось более 570 человек, 17 заболевших погибли. Случаи заболевания были также зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее и Японии.