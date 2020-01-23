В цирке объяснили появление слонов на улицах Екатеринбурга

Две индийские слонихи из труппы Екатеринбургского цирка во время погрузки для отправки на гастроли «решили выйти на прогулку», сообщается на странице цирка в соцсети «ВКонтакте».

Так в цирке отреагировали на публикации фото и видео со слонами на улицах города в Сети. В частности, снимки опубликовало местное издание Е1. На фотографиях слоны стоят на заснеженной улице в окружении группы людей.

В сообщении говорится, что цирк едет на гастроли в Санкт-Петербург. В учреждении уточнили, что речь идет о программе «Итальянский цирк», в которой участвуют слонихи — 45-летняя Карла и 50-летняя Рании. «Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией», — указывается в сообщении. Оказавшись за пределами цирка, слоны «решили выйти на прогулку» в сопровождении дрессировщиков и служащих, пояснили в цирке.

Источник в правоохранительных органах Свердловской области подтвердил РБК, что животных готовили к транспортировке из екатеринбургского цирка в другой город, в это время один слон вышел на проезжую часть на улице 8 марта. Из-за этого сотрудники полиции временно остановили движение, сообщил собеседник.

«Ситуация урегулирована, соответствующие специалисты вернули слона на место», — заключил собеседник РБК. Он добавил, что обошлось без последствий.