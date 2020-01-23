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РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

Сумма инвестиций, а также доля в компании, на которую будут претендовать инвесторы, не раскрываются. В сообщении лишь отмечается, что в результате транзакции компания «сможет расширить производственные площади, оснастив их самым современным технологическим оборудованием». Кроме того, привлеченные средства будут направлены на развитие Elementaree в новых городах. Сейчас сервис присутствует в Москве и Санкт-Петербурге, но до 2022 года планирует выйти на рынки Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

По данным Crunchbase, до этой сделки несколько частных инвесторов вложили в Elementaree в сумме $3 млн.

Также РФПИ с ближневосточными партнерами инвестировал в российский агрегатор предложений от туристических операторов Travelata, говорится в сообщении РФПИ. Параметры сделки не раскрываются.

Travelata объединяет свыше 120 туроператоров, предоставляя потребителю возможность выбирать предложения пакетных туров по наиболее низкой цене. Кроме того, пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать все составляющие турпоездки (авиабилеты, отели и т.д.). Модель компании предусматривает продажу туров онлайн без физического участия менеджера туроператора. «Рост онлайн-сегмента продаж туров — мировой тренд, и Travelata активно увеличивает свою долю на рынке: с момента основания в 2011 году компания достигла лидирующей позиции в России», — приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Согласно информации Crunchbase, до указанной сделки Travelata привлекла в сумме $12,5 млн. Среди инвесторов этой компании значатся венчурная компания MCI Capital, а также Европейский банк реконструкции и развития.

Теги: РФПИ, доставка еды, туризм, инвестиции
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