Apple исправила уязвимость в системе безопасности после письма из Google

Система защиты веб-браузера Safari, которая должна защищать пользователей от слежения, позволяла злоумышленникам следить за ними. Apple исправила эту ошибку только после того, как об этом им написали коллеги из Google

Исследователи компании Google обнаружили многочисленные уязвимости в системе защиты от слежения веб-браузера Safari, который установлен по умолчанию на всех устройствах компании Apple, сообщает Financial Times.

Недочеты были обнаружены в интеллектуальной системе предотвращения отслеживания ITP (Intelligent Tracking Prevention), разработанной специально для защиты пользователей браузера Safari от отслеживания в интернете при помощи файлов cookies. Речь идет о системе защиты, в том числе, от рекламодателей. Система были добавлена в браузер Apple в 2017 году.

Дефекты в этой системе позволили злоумышленникам получать личную информацию о привычках пользователей в интернете. Речь идет об отслеживании посещений интернет-страниц и поисковых запросах.

Согласно отчету, компания Google выявила недостатки своего конкурента еще в конце лета прошлого года. В декабре 2019 года один из инженеров Apple по конфиденциальности Джон Виландер сообщил в своем блоге об устранении недостатков. Инженер также выразил благодарность исследователям Google за отправку отчета об уязвимостях.

По информации издания, Apple сообщила, что исправила проблемы, о которых сообщала Google в прошлом году.