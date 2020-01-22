ВТБ объяснил закупку услуг сыщиков за 15 млн руб.

Банк ВТБ прокомментировал данные сайта госзакупок, свидетельствующие о том, что Долговой центр ВТБ (подразделение кредитной организации по взысканию долгов) планирует нанять компанию для информационных и сыскных услуг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВТБ, поступившем в распоряжение РБК.

«В работе с корпоративными долгами группа ВТБ традиционно пользуется услугами таких компаний. Это нормальная практика крупных кредитных организаций. Наем специализированных компаний позволяет банку повысить эффективность работы по взысканию проблемной задолженности», — сообщили в пресс-службе.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, ВТБ ДЦ планирует нанять компанию по оказанию информационных и сыскных услуг. Начальная стоимость контракта — 15 млн руб.

В частности, исполнителю контракта предстоит искать должников банка и информацию об их имуществе, в том числе за границей. Кроме того, согласно опубликованной документации, подрядчику предстоит выявлять факты разглашения коммерческой и государственной тайны, недобросовестной конкуренции. Также исполнитель должен будет обеспечить банк информацией о биографических и других данных, характеризующих личность «отдельных граждан», при заключении с ними контрактов.