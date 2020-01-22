Умер заслуженный артист России Данила Перов

Данила Перов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат», — говорится в сообщении.

Данила Перов — сын народной артистки России Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме «Москва слезам не верит», и актера Юрия Перова. Закончил Школу-студию МХАТ, после этого работал в театре «Модернъ». С 1994 года Перов был в труппе театра «Содружества актеров Таганки». Участвовал в спектаклях «Спасти Хлестакова?», «Бешеные деньги», «Королевство кривых зеркал», «Исповедь хулигана» и других.

С 2011 руководил московским театром-студией «Профили». Перов также снимался в кино и сериалах, среди которых «Грач», «Марш Турецкого», «Универ» и другие.