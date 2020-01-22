Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства

Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин понимает в искусстве. Это произошло в ходе встречи со студентами в образовательном центре «Сириус» в Сочи, видео опубликовано в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

В ходе общения со студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, которая обучается на факультете свободных искусств и наук, Путин поинтересовался, кто является его деканом. Девушка ответила: «Кудрин».

«Кудрин? А что он понимает в искусстве?», — спросил Путин. Однако потом добавил: «Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович все понимает, во всех науках. Корифей».

Кудрин является деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ с 2011 года. Факультет был образован на основе программы «Искусства и гуманитарные науки», созданной в результате совместной работы Бард-колледжа (США) и СПбГУ, сообщается на сайте факультета.