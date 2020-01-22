СК возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна

Следователи завели уголовное дело в отношении женщины, угрожавшей причинить вред здоровью ребенка. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета по Москве.

Дело возбуждено по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По данным следствия, 22 января сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру, расположенную на улице Восточная в Москве, для исполнения решения суда. Однако бабушка трехлетнего ребенка отказывалась открывать дверь и угрожала причинить вред ребенку. В результате спасатели вскрыли дверь квартиры. Уточняется, что в настоящий момент ребенку ничего не угрожает.

Ранее о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире с ребенком и угрожала выбросить его из окна, сообщили СМИ. Позже женщину задержали.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ребенка удерживала в квартире опекун матери мальчика. По ее словам, мать мальчика ранее ограничили в родительских правах, а более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика. Ярославская также добавила, что женщине предлагали оформить постоянное опекунство над ребенком, но она этой возможностью не воспользовалась.