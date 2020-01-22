Президентом Греции впервые в истории стала женщина

Председатель Высшего административного суда Греции Екатерина Сакелларопулу 22 января избрана президентом страны, сообщает пресс-служба греческого парламента.

Кандидатуру Сакелларопулу поддержали 261 член парламента из 294 проголосовавших на специальной сессии парламента. 33 депутата воздержались, еще шестеро не присутствовали на голосовании.

Сакелларопулу стала первой в истории Греции женщиной-президентом. Ее приведут к присяге 13 марта, в этот день истекают полномочия прежнего главы государства Прокописа Павлопулоса.

Екатерине Сакелларопулу 63 года, она родилась в Салониках, изучала право в Афинском национальном и Каподистрийском университетах и окончила аспирантуру по публичному праву в Университете Парижа.