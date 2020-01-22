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Политика ,  
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Президентом Греции впервые в истории стала женщина

Председатель Высшего административного суда Греции Екатерина Сакелларопулу 22 января избрана президентом страны, сообщает пресс-служба греческого парламента.

Кандидатуру Сакелларопулу поддержали 261 член парламента из 294 проголосовавших на специальной сессии парламента. 33 депутата воздержались, еще шестеро не присутствовали на голосовании.

Сакелларопулу стала первой в истории Греции женщиной-президентом. Ее приведут к присяге 13 марта, в этот день истекают полномочия прежнего главы государства Прокописа Павлопулоса.

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Екатерине Сакелларопулу 63 года, она родилась в Салониках, изучала право в Афинском национальном и Каподистрийском университетах и окончила аспирантуру по публичному праву в Университете Парижа.

До президентства она была председателем Высшего административного суда Греции — Государственного совета, вступив в должность в октябре 2018 года и став первой женщиной на этом посту.

Ее кандидатуру в качестве президента предложил 15 января премьер-министр Кириакос Мицотакис. Кандидатуру Сакелларопулу поддержали правящая партия «Новая демократия» и оппозиционные «Радикальная левая коалиция» и «Движение за перемены».

Теги: Греция, президент, женщина
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