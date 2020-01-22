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«Лужники» ответили на публикации о попадании ребенка в слив в бассейне

В пресс-службе московского спорткомплекса «Лужники» РБК опровергли сообщения СМИ о том, что ребенка засосало в сливную трубу в бассейне. Как сообщили РБК в пресс-службе, на днях одна из посетительниц обратилась к сотрудникам аквакомплекса с жалобой на то, что ее ребенок испугался искусственной волны во время купания в бассейне.

Представители «Лужников» рассказали, что ребенок был в спасательном жилете, а в месте нахождения ребенка отсутствуют какие либо сливные трубы, поэтому его не могло засосать в слив. «Спасатели и инструкторы были на своих постах и внимательно следили за посетителями и обстановкой в аквапарке. Наши камеры подтвердили, что никто не спал на рабочем месте, и такая ситуация в принципе невозможна», — отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что ребенок получил травму в аквапарке «Лужники». По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, мама девятилетнего мальчика сообщила о том, что ее сына накрыло волной и начало засасывать в слив бассейна. Ребенок начал захлебываться, но его удалось спасти. Жизни мальчика ничего не угрожает, он получил ссадины. ТАСС отмечал, что спасатель аквапарка спал на рабочем месте, поэтому не пришел на помощь ребенку. О том, что в «Лужниках» из-за заснувшего спасателя пострадал девятилетний мальчик, сообщал также РЕН ТВ.

Теги: аквапарк, «Лужники», ребенок, новости РБК
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