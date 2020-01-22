В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.

Личность погибшего пока не установлена.

После обнаружения останков следователи возбудили дело по ст. 105 УК России «Убийство». Были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщает «МК» и газета «Известия», мешки с останками обнаружил житель Подмосковья, который подошел к помойке, чтобы найти какую-нибудь еду. По данным «МК», в одном из контейнеров он заметил тканевый мешок и три полиэтиленовых пакета.

Выяснилось, что в пакетах находились два бедра, таз с мужским половым органом и грудная клетка без внутренностей и кожи. Мужчина вызвал на место происшествия полицию и медиков.