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СК начал проверку из-за смерти пенсионера МВД в Петербурге

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи со смертью пенсионера в одной из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Как говорится в сообщении, 22 января в некоторых СМИ появилась информация об убийстве пенсионера МВД в Центральном районе Петербурга. Якобы старшеклассники жестоко избили мужчину, скрылись с места преступления, но были задержаны.

Эту информацию СК опровергает. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате несчастного случая: он упал при входе в свою квартиру, расположенную в одном из домов по Дегтярной улице.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что 62-летний мужчина 21 января был найден с тяжелой травмой головы в арке своего дома в Санкт-Петербурге. Телеканал со ссылкой на региональный главк МВД пишет, что у пенсионера был конфликт с подростками.  При этом в публикации на сайте РЕН ТВ мужчину называли «пенсионером МВД Казахстана» Вячеславом Джесановым, переехавшим в Петербург шесть лет назад.  В сообщении СК указания на то, что погибший служил именно в МВД этой республики, нет. 

О том, что погибший был ветераном Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана по имени Вячеслав Джексенов, также писала «Фонтанка». По данным газеты, он часто ругался с подростками, курящими под его окнами на первом этаже. После обнаружения тела погибшего полиция задержала троих несовершеннолетних, но быстро их отпустила, утверждает издание. Материалы проверки отправлены в следственный комитет, а тело покойного подполковника — судмедэксперту, сообщает газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Теги: Санкт-Петербург, смерть, пенсионер, СК
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