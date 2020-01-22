В Санкт-Петербурге эвакуировали пять судов

Пять судов в Петербурге были эвакуированы утром 22 января из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Сообщения о взрывных устройствах поступили в Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий и Октябрьский районные суды. На момент написания новости Петродворцовый суд вернулся к нормальной работе.

Ранее сообщалось об анонимных сообщениях о минировании судов и вокзалов в Москве. В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов рассказали, что на вокзалах Московского узла работают сотрудники правоохранительных органов. Осмотр транспортных объектов проводится без эвакуации пассажиров, а поезда прибывают и отправляются в штатном режиме.

Эвакуация проводилась также в семи районных судах Москвы — Чертановском, Хорошевском, Пресненскомй, Никулинском, Нагатинском, Лефортовском и Измайловском.

Анонимные письма о заложенных взрывных устройствах поступают в суды Москвы и Петербурга с конца ноября 2019 года. Каждый раз сообщения о минировании оказываются ложными. Кроме того, эвакуация из-за «минирований» регулярно проводится на транспортных объектах, в учебных заведениях и других общественных местах.