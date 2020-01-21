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Тяжелоатлет Юрий Власов попал в больницу

Тяжелоатлета и олимпийского чемпиона, 84-летнего Юрия Власова госпитализировали в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ и Telegram-канал 112.

Власов почувствовал себя плохо несколько дней назад, его доставили в реанимацию. Позднее состояние спортсмена улучшилось, и его перевели в обычное отделение. 

Дочь Юрия Власова в разговоре с РБК сообщила, что ее отец «жив и здоров, все с ним в порядке». По ее словам, пока он остается в Боткинской больнице.

Юрий Власов родился в 1935 году в Макеевке, в Донецкой области, закончил Саратовское суворовское военное училище. В 1957 году он впервые стал рекордсменом СССР в нескольких дисциплинах тяжелой атлетики. На Олимпийских играх в Риме в 1960 году он взял золото. С 1959 по 1964 год он выиграл все чемпионаты мира и чемпионаты Европы по тяжелой атлетике. Активную спортивную карьеру он завершил после Олимпийских игр 1964 года в Токио, на которых взял серебро, уступив другому советскому штангисту Леониду Жаботинскому. После ухода из большого спорта Власов был писателем и журналистом. В 1989 году он стал народным депутатом СССР, а с 1993 по 1995 год был депутатом Госдумы. 

Теги: спортсмен, тяжелая атлетика, новости РБК
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