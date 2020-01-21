Директор «Ленкома» опроверг информацию о госпитализации Виктора Ракова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о госпитализации артиста Виктора Ракова.

«У него грипп, я посоветовал ему сделать рентген, выяснить, нет ли воспаления легких. Он сделал, воспаления не обнаружилось, и поехал домой», — заявил РБК директор театра «Ленком».

Ранее 21 января Telegram-канал 112 сообщал об экстренной госпитализации 57-летнего артиста в Боткинскую больницу с острой дыхательной недостаточностью.

Актер Виктор Раков служит в «Ленкоме» с 1984 года. В 2003 году ему присвоили звание народного артиста России. В 1988 году он получил первую большую роль в кино, сыграв в фильме Марка Захарова «Убить дракона». В числе других его работ — роли в фильмах «Мастер и Маргарита» (Мастер), «Гардемарины III», «Вольф Мессинг», «Адмирал», «Однажды в Ростове», «Три мушкетера», «Великая», «Любить по-русски».