Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».

«Очень стыдно, что не сдержалась в эмоциях, которые были вызваны обидой за то, что все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными», — сказала представитель судоремонтного завода. По словам Поповой, за последние четыре года число сотрудников предприятия выросло в четыре раза, также увеличился пакет лицензий и число заказов.

«Акцентируются, к моему сожалению, лишь проблемные вопросы, при этом не разобравшись в их глубинной сути. Я приношу свои извинения за свои не этические высказывания в данном комментарии», — сказала она.

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит завод, заявили РБК, что разберутся в обстоятельствах инцидента и примут меры в случае необходимости. «В любом случае считаем подобные неэтичные высказывания в адрес коллег-журналистов недопустимыми», — сказали в пресс-службе.

Ранее Попова в комментарии к материалу издания «СеверПост» назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и отметила, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья». В публикации «СеверПост» говорилось, что госинспекция труда в Мурманской области привлекла гендиректора судоремонтного завода № 10 Евгения Зудина и предприятие к административному наказанию за долги за октябрьскую зарплату, сумма которых достигла 16 млн руб.