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Ресин заявил об ошибках при сносе гостиницы «Россия»

Власти Москвы поторопились со сносом гостиницы «Россия», это было ошибкой, заявил в интервью «РБК Недвижимость» бывший руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин.

«Сносить нужно было в любом случае, но сначала подготовиться, решить, что будет на ее месте. Мы это не сумели сделать», — объяснил Ресин. Он отметил, что парк с концертным залом — лучше, чем любое здание, которое могло бы появиться на месте гостиницы.

«За это время Москва смогла настолько подняться, что стало возможным открыть в центре города парк, а не торговый комплекс», — сказал Ресин.

Гостиница «Россия» начала работать в 1967 году и была на тот момент самой крупной гостиницей в мире. Однако к 1990-м годам она стала приносить убытки, а в 1994 году Лужков подписал указ о ее реконструкции. Инвесторы найдены не были, и в 2004 году власти решили снести гостиницу.

Долгое время на месте гостиницы планировали построить новый гостинично-офисный комплекс, однако в 2012 году президент России Владимир Путин предложил организовать на этой территории парк. Работы над парком «Зарядье» начались в 2014 году, а его официальное открытие состоялось к Дню города, 9 сентября 2017 года.

Теги: снос, гостиница, Владимир Ресин
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