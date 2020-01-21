В Сибири уволили залившего виски вместо незамерзайки инспектора ДПС

В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо незамерзайки и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.

По словам представителя управления, после появления видео в Сети в управлении начали служебную проверку. «По ее результатам сотрудника уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сказал он. Представитель уточнил, что гаишника уволили 15 января по закону о службе в органах внутренних дел.

Ролик с гаишником, который заливает виски в машину, появился в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» в декабре 2019 года.

На ролике инспектор откупоривает бутылку Jack Daniels и заливает жидкость в автомобиль.