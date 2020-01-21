Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев в декабре якобы предлагал президенту страны свой вариант реформы Конституции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне неизвестны источники сообщений, ничего не могу сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Медведев в конце 2019 года предлагал по-своему изменить Конституцию — выступал за слияние президентской власти и исполнительной. Такая схема, как поясняла газета, применяется в США, где президент является де-факто главой исполнительной власти.

С инициативой изменить действующую Конституцию президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Предложенные им поправки совсем другие: они предполагают усиление роли Госдумы, повышение статуса Государственного совета, а также ограничение по сроку избрания президента, запрет высокопоставленным лицам иметь гражданство и вид на жительство в других государствах и другие меры.