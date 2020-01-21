«Ростелеком» стал совладельцем 31% Фонда развития интернет-инициатив

«Ростелеком» стал совладельцем 31% инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — «ФРИИ инвест», вложив 2 млрд руб. в увеличение уставного капитала компании, рассказал РБК вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. Инвесторами выступили две 100-процентные «дочки» госоператора: «Башинформсвязь» и венчурный фонд «КоммИТ Кэпитал».

Вложенные средства будут направлены как на инвестиции в новые стартапы, так и на поддержку действующего портфеля ФРИИ.

«Мы рассчитываем, что инвестиция принесет «Ростелекому» 19–20% годовых на горизонте пяти-семи лет», — отметил Айвазов. Сделка интересна «Ростелекому» тем, что 80% портфеля ФРИИ состоит из проектов, которые не связаны напрямую с телеком-индустрией. «Сейчас ИТ проникает во все сферы жизни и «Ростелеком» старается участвовать в разных проектах, расширяя свои компетенции. Но несмотря на это, мы не можем отследить и оценить все новые решения, которые появляются на рынке», — считает Айвазов.

По его словам, команда ФРИИ обладает «качественной экспертизой по отбору проектов», и если среди них появится стартап, разрабатывающий подходящую «Ростелекому» технологию, то оператор рассмотрит вариант его покупки по рыночной цене (преференций, а также права вето у компании не будет). «Помимо покупки мы также рассматриваем вариант партнерства с перспективными стартапами. Если же по каким-то причинам проект «не взлетит», но мы увидим потенциал в команде разработчиков, «Ростелеком» может предложить им работу в компании», — рассуждает Айвазов.

Фонд «КоммИТ Кэпитал», объем которого составляет 3 млрд руб., также продолжит свою работу, но будет сконцентрирован на поиске исключительно телеком-стартапов, пояснил представитель «Ростелекома».