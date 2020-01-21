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На севере Москвы загорелось четырехэтажное здание на площади 800 кв. м

На севере Москвы произошел пожар в четырехэтажном неиспользуемом здании, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Здание на ул. Белозерская, 14, загорелось в ночь на 21 января. Пожар удалось потушить менее чем за 1,5 часа, его площадь составила 800 кв. м.

Данных о пострадавших не поступало.

13 января в Москве около МКАД загорелись гаражи. Огонь распространился на 100 кв. м. Пожар ликвидировали за 40 минут, о пострадавших не сообщалось.

Теги: пожар, Москва
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