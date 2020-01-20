В Пензе умерла актриса Марина Рузавина

В Пензе умерла 26-летняя солистка театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина. Об этом сообщает ИЦ «Пензенская правда» со ссылкой на представителей театра.

О смерти Рузавиной также написал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков. По словам худрука, причиной ухода из жизни актрисы стал оторвавшийся тромб.

«Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная», — говорится в его сообщении в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7bv3NdlYav/

В субботу, 18 января актрису похоронили. Издание отмечает, что в театре эстрады «Провинция» Рузавина также преподавала хореографию.