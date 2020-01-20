Гендиректор Би-би-си сообщил о решении уйти в отставку

Генеральный директор корпорации Би-би-си Тони Холл, занимавший эту должность в течение семи лет, уйдет в отставку летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации в Twitter.

Холл пояснил, что в 2017 году заканчивается действие королевской хартии, определяющей работу Би-би-си, а в 2022 году будет проведена ее оценка, сообщается на ее сайте. По мнению Холла, в эти периоды компанией должен руководить один и тот же человек, который сменит его на должности главы корпорации.

Холл отметил, что ему непросто далось решение уйти с поста гендиректора. «Если бы я следовал зову сердца, я бы никогда не захотел бы уйти», — сказал он. При этом он уточнил, что одним из важных качеств руководителя должно быть умение поставить интересы компании на первое место.

Председатель совета директоров Би-би-си Дэвид Клементи сообщил, что корпорация начнет искать кандидата на пост гендиректора в течение нескольких недель.