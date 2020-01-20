Под Петербургом задержали двух подростков по подозрению в изнасиловании

В Ленинградской области задержали двух 15-летних подростков по подозрению в изнасиловании 23-летней женщины. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

Согласно версии следствия, инцидент произошел в ночь на 19 января. Компания из нескольких мужчин и женщин, а также двух подростков находилась на дачном участке в садоводстве поселка Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области. Отмечается, что взрослые употребляли алкоголь. Когда одна из участница встречи заснула в летней кухне, подростки воспользовались ее состоянием и по очереди изнасиловали ее.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 131 УК России («изнасилование, совершенное группой лиц»). В настоящее время расследование продолжается.

По данным «Фонтанки», пострадавшей оказалась 23-летняя сотрудница «Почты России». Издание передает, что с места происшествия были изъяты две бутылки водки и пепельница с окурками.