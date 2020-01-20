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Технологии и медиа ,  
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Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний

Беспилотный летательный аппарат X-61А, который создает для Пентагона компания Dynetics в рамках программы Gremlins, разбился во время испытаний. Об этом сообщила пресс-служба разработчика.

Испытание проходило на полигоне Dugway в штате Юта недалеко от города Солт-Лейк-Сити. Беспилотник был успешно запущен с самолета C-130 «Геркулес», смог запустить двигатель и развернуть крылья, а также совершить полет в стабильном режиме.

Спустя 1 час и 41 минуту полета двигатель беспилотного аппарата удаленно выключили с земли, после чего тот успешно выпустил тормозной парашют для посадки, однако затем у дрона возникли проблемы. «Аппарат был потерян из-за столкновения с землей из-за невозможности извлечь основной парашют», — сообщила компания.

В Dynetics отметили, что для последующих испытаний у них осталось еще четыре X-61А.

Первый полет нового беспилотника Dynetics показала ранее в январе. Тогда в компании заявляли, что тестовые испытания прошли без аномалий. На видео показывается, как дрон отделяется от крыла самолета-носителя, затем его снимают уже с раскрытыми крыльями и включившимся реактивным двигателем.

Программа Gremlins («Гремлины») предполагает использование большого количества недорогих в производстве беспилотников, которые дезориентируют ПВО противника. Они должны получить турбореактивный двигатель и демонстрировать дальность полета до 1 тыс. км.

Теги: беспилотник, США, авария
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