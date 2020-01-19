Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск»

В Москве умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг Давид Мелик-Гусейнов сообщает «РИА Новости».

«Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел», — написал Мелик-Гусейнов.

РБК обратился за комментарием к Давиду Мелик-Гусейнову.

Другой друг Гайдукова Сергей Берлизов сообщил ТАСС, что экс-КВНщик умер в ночь на воскресенье после тяжелой и длительной болезни. «Он болел с сентября прошлого года, это год и пять месяцев», — сообщил Берлизов.

В сентябре 2018 года Гайдуков сообщил в своем Instagram, что у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В его аккаунте был объявлен сбор средств на проведение лечения в Москве.