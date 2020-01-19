Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Российский лыжник выиграл вторую гонку подряд после золота «Тур де Ски» Спорт, 16:40 Отец Нурмагомедова назвал гонорар для боя с Макгрегором Спорт, 16:28 Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы Общество, 16:19 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений Политика, 16:08 Путин выразил надежду на продолжение диалога с Хафтаром по перемирию Политика, 16:01 Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране Общество, 15:59 Российская биатлонистка отыграла 33 позиции в гонке преследования Спорт, 15:54 Эрдоган заявил Путину о необходимости положить конец «поведению» Хафтара Политика, 15:42 Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом Общество, 15:19 В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Общество, 15:12 Российская лыжница выиграла второе серебро за два дня на этапе Кубка мира Спорт, 15:08 В ДТП с участием такси в Петербурге пострадал один человек Общество, 15:04 Кремль сообщил о планах Путина встретиться с Эрдоганом в Берлине Политика, 14:47 Кадыров пригласил дочь боксера Мохаммеда Али посетить Чечню Спорт, 14:45
Общество ,  
0 

Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Дочь Нины Руслановой Олеся опровергла РБК информацию о госпитализации актрисы.

«Вы [журналисты] уже второй день пытаетесь нас куда-то положить и похоронить. С нами все нормально», — заявила она РБК. Также дочь актрисы рассказала «РИА Новости», что Русланова чувствует себя нормально, «для своего возраста приемлемо».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актриса госпитализирована в Москве из-за проблем с сердцем.

В июне 2018 года дочь Нины Руслановой также отрицала информацию о госпитализации матери. Тогда РЕН ТВ сообщал, что актрису госпитализировали, после того как она упала в своей квартире и получила травму головы.

Нина Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. В разное время она играла в театрах имени Маяковского и имени Рубена Симонова, а с 1988 года стала сниматься на Киностудии имени М. Горького. В 1982 году ей дали звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1998 году — народной артистки России. Русланов четыре раза получала премию «Ника» — дважды за лучшую женскую роль и дважды за лучшую женскую роль второго плана.

Теги: госпитализация, актриса
Материалы по теме
Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter