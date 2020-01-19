Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Дочь Нины Руслановой Олеся опровергла РБК информацию о госпитализации актрисы.

«Вы [журналисты] уже второй день пытаетесь нас куда-то положить и похоронить. С нами все нормально», — заявила она РБК. Также дочь актрисы рассказала «РИА Новости», что Русланова чувствует себя нормально, «для своего возраста приемлемо».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актриса госпитализирована в Москве из-за проблем с сердцем.

В июне 2018 года дочь Нины Руслановой также отрицала информацию о госпитализации матери. Тогда РЕН ТВ сообщал, что актрису госпитализировали, после того как она упала в своей квартире и получила травму головы.

Нина Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. В разное время она играла в театрах имени Маяковского и имени Рубена Симонова, а с 1988 года стала сниматься на Киностудии имени М. Горького. В 1982 году ей дали звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1998 году — народной артистки России. Русланов четыре раза получала премию «Ника» — дважды за лучшую женскую роль и дважды за лучшую женскую роль второго плана.