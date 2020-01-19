В Сеуле на 99-м году жизни умер основатель группы компаний Lotte

В возрасте 98 лет скончался основатель и почетный президент южнокорейской корпорации Lotte Group Син Гёкхо. Об этом сообщает агентство Yonhap News. Бизнесмен умер в клинике в Сеуле.

Син Гёкхо родился в ноябре 1922 году в Ульсане. Первое предприятие компании Lotte он основал в Японии в 1946 году. В 1967 году группа начала работать в Сеуле, где переросла в международного ретейл-гиганта. Компания названа по имени главной героини романа Гете «Страдания юного Вертера», которым был вдохновлен предприниматель.



В Москве Lotte Group построила бизнес-центр «Лотте Плаза», пятизвездочный Lotte Hotel Moscow. Ей также принадлежат новый пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге и кондитерский завод в Калуге.



В 2017 году Син Гёкхо приговорили к четырем годам лишения свободы за коррупцию. По версии следствия, он перевел по меньшей мере $119 млн со счетов компании на счета своих родственников. Однако по состоянию здоровья его оставили на свободе. Отмечалось, что в 95 лет Гёкхо страдал деменцией.

