Мишустин поздравил дирижера Дмитриева с 85-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 85-летним юбилеем дирижера, педагога и народного артиста СССР Александра Дмитриева. Об этом сообщается на сайте правительства. Это первая поздравительная телеграмма на посту премьер-министра.

В своем поздравлении Мишустин отметил виртуозное владение Дмитриева дирижерским искусством и мастерством интерпретации, которые открывают слушателям «невероятную силу и красоту классической музыки».

С 1977 по 2018 год Дмитриев был художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. По словам премьера, под руководством Дмитриева творческий коллектив стал «символом русской культуры».

Отдельно глава Белого дома отметил работу с 1971 года Дмитриева преподавателем в Петербургской консерватории. «Многие из ваших учеников стали настоящими звездами, завоевали любовь зрителей», — подчеркнул Мишустин.

Александр Дмитриев родился 19 января 1935 года в Ленинграде, в 1958 году окончил консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова. После обучения проходил стажировку в Венской академии музыки и исполнительского искусства. В 1971 году стал дирижером Малого театра оперы и балета (Михайловский театр), а в 1977 году возглавил Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.