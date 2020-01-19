СМИ назвали имя нового главы МИД Северной Кореи

Новым министром иностранных дел КНДР станет Ри Сон Гвон, который сменит ранее занимавшего этот пост Ли Ен Хо. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что информация поступила в конце прошлой недели, а официальное назначение состоится на предстоящей неделе. О причинах смены главы МИДа не сообщается.

Ранее Ри Сон Гвон возглавлял северокорейскую делегацию на переговорах с Южной Кореей в 2018 году, по результатам которых состоялся саммит с участием президента Мун Чжэ-ин с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в сентябре того же года.

Ри Сон Гвон также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается межкорейскими отношениями.

Агентство также пишет, что бывший министр иностранных дел Ли Ен Хо не явился на фотосессию последнего дня пленарного заседания Центрального комитета правящей партии Северной Кореи 31 декабря 2019 года, что вызвало вопросы о его местонахождении.