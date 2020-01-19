Трамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп счел глупой идею строительства вокруг Нью-Йорка «морской стены» для защиты города от штормов. Такое мнение американский лидер выразил на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что возведение 200-миллиардной морской стены — глупая и неприемлемая идея с точки зрения экологии. По его мнению, в случае необходимости данное сооружение не сработает и будет выглядеть ужасно, а жителям города, в свою очередь, придется «подготовить швабры и ведра».

Как ранее сообщила газета The New York Times, проект гигантской стены предложили американские инженерные войска для защиты Нью-Йорка от частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением. Издание оценило возведение такого сооружения в $119 млрд, а на его строительство должно уйти не около 25 лет.

Противники проекта считают, что из-за неточной оценки повышения уровня моря такой барьер может быстро устареть. Конструкция такой стены способна будет защитить город от штормовых волн. При этом она не сможет препятствовать высоким приливным волнам, а лишь будет задерживать сточные воды.