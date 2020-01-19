В Москве трое мужчин провалились под лед

Трое мужчин провалились под лед на Борисовских прудах в Москве. Пострадавших спасли и передали врачам, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Спасатели получили информацию о случившемся 19 января в 01.20 мск. Прибыв на место происшествия, дежурная группа спасателей в 01.23 подняла троих мужчин 1979, 1982 и 1984 годов рождения на борт судна на воздушной подушке. В 01.30 спасенных мужчин доставили на поисково-спасательную станцию, откуда впоследствии их передали врачам скорой помощи.

«Причиной происшествия послужило пренебрежение правилами поведения на водных объектах», — говорится в сообщении ведомства.

19 января сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Москву-реку, который не смог выбраться из водоема самостоятельно. Достав мужчину из ледяной воды, росгвардейцы пригласили его в служебный автобус, чтобы согреться, а затем передали сотрудникам полиции.