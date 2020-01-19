В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

Пожар произошел в комплексном центре социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста в поселке Сылва Шалинского городского округа Свердловской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о случившемся в 22.18 (20.18 мск). Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного здания по адресу: улица Ленина, дом 14. В здании на первом этаже располагается фельдшерско-акушерский пункт. В момент возгорания он не работал. На втором этаже находится центр социального обслуживания населения.

В результате из здания эвакуировали 22 человека: 20 пациентов центра социального обслуживания (четверо — нетранспортабельные) и два персонала. Пострадавших нет. Пациентов на время разместили в одной из местных школ.

Как пояснили в пресс-службе, в одной из комнат на втором этаже загорелся матрас на площади 3 кв. м. Возгорание ликвидировали за несколько минут.