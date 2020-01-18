В «Лужниках» ответили на данные о пострадавшей в аквапарке девочке

Представители московского комплекса «Лужники» в разговоре с РБК опровергли информацию о госпитализации девочки, ногу которой якобы засосало в трубу: ранее СМИ сообщили, что ребенок получил сильные гематомы и был госпитализирован.

«В четверг [16 января] в медпункт комплекса обратились родители маленькой девочки, у которой на попе была гематома. Когда и как она ее получила — неизвестно. В медпункте синяк обработали, после чего они вернулись и все вместе продолжили купаться», — сообщили в дирекции по коммуникациям «Лужников». По ее данным, госпитализация из комплекса не проводилась и официальных жалоб никто не предъявлял. «В администрацию родители не обращались, ничего страшного точно не произошло», — добавили там.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в аквапарке, находящемся на территории комплекса «Лужники», девочке засосало ногу в трубу бассейна. По данным телеканала, она получила сильные гематомы. Ребенка удалось быстро достать из воды и родители отвезли девочку в больницу, говорилось в заметке.